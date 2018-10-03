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Отруєння Скрипаля: турецькі ЗМІ впізнали у підозрюваному відомого кілера

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів полковник ГРУ Анатолій Чепіга (Руслан Боширов), скоріше за все, є вбивцею чеченського польового командира Абдулвахіда Едельгірієва.

Анатолій Чепіга

Про це повідомляє турецьке інформагентство Haber Turk.

За даними видання, інцидент трапився у Стамбулі в 2015 році.

Чепіга нібито брав участь у спецоперації в складі групи з кількох кілерів під іменем Андрій Шолхов.

Читайте: Отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times

Нагадаємо, Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.

Фото: скрін відео Haber Turk

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