Підозрюваний в отруєнні Скрипалів полковник ГРУ Анатолій Чепіга (Руслан Боширов), скоріше за все, є вбивцею чеченського польового командира Абдулвахіда Едельгірієва.
Про це повідомляє турецьке інформагентство Haber Turk.
За даними видання, інцидент трапився у Стамбулі в 2015 році.
Чепіга нібито брав участь у спецоперації в складі групи з кількох кілерів під іменем Андрій Шолхов.
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Нагадаємо, Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.
Фото: скрін відео Haber Turk
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