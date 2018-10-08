PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Кремль готовит наемников Вагнера к наступлению на Балканах - СБУ/

Кремль готовит наемников Вагнера к наступлению на Балканах – СБУ

По данным спецслужбы, в рядах ЧВК Вагнера воюют многие граждане балканских стран.

“Частные армии” Путина несут опасность для всего мира, наемники Вагнера ​​уже “засветились” не только в Сирии и Украине, но и в Африке и Азии, а следующий удар могут нанести на Балканах.

Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в интервью Украинским новостям.

– По нашему мнению, не исключено, что будет следующая “точка приложения” их (наемников. – Ред.) на Балканах. В противном случае, трудно объяснить факт присутствия десятка граждан балканских стран в составе Вагнера, – подчеркнул он.

Читайте: В Африке убиты трое россиян, снимавших фильм о ЧВК Вагнера

По словам Гуськова, в рядах ЧВК Вагнера ​большое количество различных иностранцев.

Напомним, ранее СБУ обнародовала личные данные погибших в Сирии в феврале 2018 военных наемников РФ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

К убийству российских журналистов в Африке причастна ЧВК Вагнера – СБУ
Чтобы голова дышала: в РФ мужчина проткнул себе череп кинжалом
$2 млрд за месяц: россияне массово забирают валюту из госбанков
Россия скрывает аварию с турбинами Siemens в Крыму – МинВОТ
Олег Сенцов голодал 145 дней – что должен знать каждый
Драки и хамство: что и за сколько украинские эксперты делают на РосТВ
Это гибридная война! Зачем РФ кибератаки
Володимир Путін
Индия “заказала” Росии ракеты С-400
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка