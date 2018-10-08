По данным спецслужбы, в рядах ЧВК Вагнера воюют многие граждане балканских стран.

“Частные армии” Путина несут опасность для всего мира, наемники Вагнера ​​уже “засветились” не только в Сирии и Украине, но и в Африке и Азии, а следующий удар могут нанести на Балканах.

Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в интервью Украинским новостям.

– По нашему мнению, не исключено, что будет следующая “точка приложения” их (наемников. – Ред.) на Балканах. В противном случае, трудно объяснить факт присутствия десятка граждан балканских стран в составе Вагнера, – подчеркнул он.

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По словам Гуськова, в рядах ЧВК Вагнера ​большое количество различных иностранцев.

Напомним, ранее СБУ обнародовала личные данные погибших в Сирии в феврале 2018 военных наемников РФ.