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Кремль готує найманців Вагнера до наступу на Балканах – СБУ

За даними спецслужби, у лавах ПВК воюють багато громадян балканських країн.

“Приватні армії” Путіна несуть небезпеку для всього світу, найманці Вагнера вже “засвітилися” не лише в Сирії і Україні, а й в Африці і Азії, а наступного удару можуть завдати на Балканах.

Про це заявив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов в інтерв’ю Українським новинам.

– На нашу думку, не виключено, що буде наступна “точка прикладання” їх (найманців. – Ред.) на Балканах. В іншому випадку, важко пояснити факт присутності десятка громадян балканських країн у складі Вагнера, – наголосив він.

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За словами Гуськова, у лавах ПВК Вагнера велика кількість різних іноземців.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила особисті дані загиблих у Сирії в лютому 2018 військових найманців РФ.

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