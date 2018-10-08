За даними спецслужби, у лавах ПВК воюють багато громадян балканських країн.

“Приватні армії” Путіна несуть небезпеку для всього світу, найманці Вагнера вже “засвітилися” не лише в Сирії і Україні, а й в Африці і Азії, а наступного удару можуть завдати на Балканах.

Про це заявив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов в інтерв’ю Українським новинам.

– На нашу думку, не виключено, що буде наступна “точка прикладання” їх (найманців. – Ред.) на Балканах. В іншому випадку, важко пояснити факт присутності десятка громадян балканських країн у складі Вагнера, – наголосив він.

Читайте: В Африці вбито трьох росіян, що знімали фільм про ПВК Вагнера

За словами Гуськова, у лавах ПВК Вагнера велика кількість різних іноземців.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила особисті дані загиблих у Сирії в лютому 2018 військових найманців РФ.