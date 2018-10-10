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Дело Скрипаля: РосСМИ нашли третьего подозреваемого

Спецслужбы Великобритании готовы объявить третьего возможного соучастника отравления Сергея Скрипаля.

Сергій Скрипаль

Петрову и Боширову помогал 45-летний Сергей Федотов, пишет российское издание Фонтанка.

По его данным, Сергей Федотов в январе-феврале 2014 года также прилетал в Чехию. При этом все трое – Федотов, Боширов и Петров – тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

– Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров с Бошировым, но другим рейсом, а улетел 4 марта (в день покушения) вместе с ними, – отмечает издание.

В публикации также говорится, что “о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи, по канону Петрова – Боширова, вскроют через публикации его настоящие имя и биографию”.

Читайте: Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times

Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

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