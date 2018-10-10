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Справа Скрипаля: РосЗМІ знайшли третього підозрюваного

Спецслужби Великої Британії готові оголосити третього можливого співучасника отруєння Сергія Скрипаля.

Сергій Скрипаль

Петрову і Боширову допомагав 45-річний Сергій Федотов, пише російське видання Фонтанка.

За його даними, Сергій Федотов у січні-лютому 2014 року також прилітав до Чехії. При цьому всі троє – Федотов, Боширов і Петров – тоді користувалися закордонними паспортами 64-ї серії з близькими номерами.

– Крім Праги, Києва, Мілана і Женеви Сергій Федотов мінімум тричі відвідав Лондон – у березні 2016-го, березні 2017-го та березні 2018-го. Востаннє він прибув до Великої Британії 2 березня, як і Петров з Бошировим, але іншим рейсом, а полетів 4 березня (в день замаху) разом з ними, – зазначає видання.

У публікації також йдеться про те, що “про Федотова рано чи пізно оголосять офіційно, а приватні розслідувачі, за каноном Петрова – Бошірова, розкриють через публікації його справжні ім’я та біографію”.

Читайте: Отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times

Нагадаємо, Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.

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