Лидеры стран-членов Европейского союза решили отменить экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС (Brexit), запланированный на 17-18 ноября.

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение отменить экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, который должен был пройти 17-18 ноября, сообщает Reuters.

По словам официальных представителей ЕС, 17 октября во время переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть достаточного прогресса.

Именно поэтому решили не организовывать внеочередной саммит в ноябре.

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Такое решение позволит Британии получить время для решения внутренней политической проблемы, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, является реальным препятствием для проведения сделки.

При этом отмечается, что встреча состоится, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе.

Ранее Дональд Туск допустил провал переговоров по Brexit и призвал лидеров ЕС готовиться к худшему.

Фото: Warenemy/Dreamstime