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Туск допустил провал переговоров с Британией по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров ЕС готовиться к худшему – к Brexit без достижения предварительного соглашения.

Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из ЕС (Brexit) без достижения сделки с Брюсселем, пишет Reuters.

Туск признал, что сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения сейчас “более вероятен, чем когда либо”.

Тем не менее, глава Евросовета призывает лидеров ЕС приложить все усилия к тому, чтобы избежать такого исхода.

​- Тот факт, что мы готовимся к сценарию без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен уводить нас от того, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы достичь согласия… Не будем сдаваться, – отметил Туск.

Читайте: Переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик – Мэй

Напомним, Евросоюз и Великобритания договорились об условиях сделки по Brexit, которая позволит Британии безопасно выйти из блока с переходным периодом для предотвращения экономических трудностей.

Ранее британские артисты написали открытое письмо премьер-министру Терезе Мэй, в котором выступили против Brexit.

Фото: Dreamstime

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