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Украина и еще три страны продлили санкции против России

Украина, Норвегия, Албания и Черногория продлили антироссийские санкции.

Санкції проти РФ

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Так, Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к решению ЕС продлить полугодовые санкции против России.

– Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его, – отмечается в сообщении.

К слову, сегодня президент России Владимир Путин ввел санкции против Украины.

Напомним, 13 сентября ЕС продлил санкции против 155 физических лиц и 44 организаций в России.

Фото: Dreamstime

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