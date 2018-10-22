Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся санкции в отношении Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

В документе говорится, что санкции вводятся за якобы “недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”.

После подписания указа российскому правительству предстоит определить лиц, против которых будут введены санкции и определить характер специальных экономических мер.

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К слову, в Европарламенте призвали отреагировать на агрессию России в Азовском море введением санкций.