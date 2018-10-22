PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Путин ввел ответные санкции против Украины/

Путин ввел ответные санкции против Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся санкции в отношении Украины.

Україна-Росія

Президент России Владимир Путин подписал указ О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

В документе говорится, что санкции вводятся за якобы “недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”.

После подписания указа российскому правительству предстоит определить лиц, против которых будут введены санкции и определить характер специальных экономических мер.

Читайте: Каждый месяц-два: Волкер анонсировал дополнительные санкции против РФ

К слову, в Европарламенте призвали отреагировать на агрессию России в Азовском море введением санкций.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ФСБ
Чтобы дестабилизировать Украину – ФСБ пыталась завербовать бизнесмена Нагорного
Україна Росія
В Украине действует агентурный аппарат спецслужб РФ – разведка
Мыльте, граждане, веревки! Шнуров ответил на слова Путина о ядерной войне (18+)
Володимир Путін
Путин бронирует рай – новая карикатура
Мы как мученики – в рай, а они просто сдохнут – Путин представил РФ жертвой агрессии
Військовий корабель
От Измаила до Мариуполя: морскую границу Украины возьмут под охрану
Володимир Путін
Лукашенко почти сел на шпагат, чтобы Путин не казался низким
єс
ЕС принял новый режим санкций за химические атаки
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка