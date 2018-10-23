Фрагменты тела журналиста Джамаля Хашогджи нашли на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Тело журналиста Джамаля Хашогджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, обнаружено в колодце.

Об этом сообщил глава турецкой партии Родина Догу Перинчек, сообщает издание Haberler.

Собеседник сослался на источники в службе безопасности Стамбула.

– Турецкие спецслубжы нашли фрагменты тела в колодце в саду консульства. Думаю, Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган.- Ред.) объяснит все завтра, — сказала Перинчек.

Читайте: К убивству Хашкаджи мог быть причастностен саудовский принц – СМИ

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд объявил, что журналист погиб во время ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Фото: Politiko