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Тело Хашогджи найдено в саудовском консульстве – СМИ

Фрагменты тела журналиста Джамаля Хашогджи нашли на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Тело журналиста Джамаля Хашогджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, обнаружено в колодце.

Об этом сообщил глава турецкой партии Родина Догу Перинчек, сообщает издание Haberler.

Собеседник сослался на источники в службе безопасности Стамбула.

– Турецкие спецслубжы нашли фрагменты тела в колодце в саду консульства. Думаю, Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган.- Ред.) объяснит все завтра, — сказала Перинчек.

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Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после визита в генконсульство  Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд объявил, что журналист погиб во время ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Фото: Politiko

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