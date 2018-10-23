Фрагменти тіла журналіста Джамаля Хашогджі знайшли на території саудівського консульства в Стамбулі.

Тіло журналіста Джамаля Хашогджі, убитого в саудівському консульстві в Стамбулі, виявлено в колодязі.

Про це повідомив глава турецької партії Батьківщина Догу Перінчек, повідомляє видання Haberler.

Співрозмовник послався на джерела в службі безпеки Стамбула.

– Турецькі спецслубжи знайшли фрагменти тіла в колодязі в саду консульства. Думаю, Ердоган (президент Туреччини Реджеп Ердоган.- Ред.) пояснить усе завтра, – сказав Перінчек.

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Нагадаємо, оглядач The Washington Post Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Ер-Ріяд оголосив, що журналіст загинув під час сварки зі співробітниками дипмісії.

Фото: Politiko