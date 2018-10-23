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Трамп и Путин договорились о новой встрече – дата и место

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 11 ноября в Париже.

Лидеры США и России встретятся на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, где и проведут двустороннюю встречу, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, это будет “полноценная встреча”, которая “будет серьезно готовиться”, передает российский Интерфакс.

Сообщается, на встрече будут присутствовать и члены делегаций из тех, что поедут в Париж на мероприятие.

– Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей, – сказал он.

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Напомним, Дональд Трамп пригрозил РФ и Китаю ядерным арсеналом.

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