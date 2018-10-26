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Сделаем, как нужно: США анонсировали новые санкции против РФ

США предупредили РФ насчет введения дополнительных санкций.

– Безусловно, будет неточным сказать, что мы не готовимся накладывать больше санкций на Россию. Мы будем делать то, что от нас требуется, и что, по нашему мнению, необходимо, – заявил американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

Читайте: История санкций в мире: к чему приводили и что ждет Россию

На вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, Болтон сказал, что не знает о каких-либо санкциях в отношении государственного долга, однако пояснил, что ограничения могут коснуться госдолга косвенно.

Ранее Факты ICTV писали, що депутаты Европарламента утвердили резолюцию об усилении санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Фото: dreamstime.

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