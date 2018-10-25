PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Обострение на Азове: ЕС усилил санкции против РФ/

Обострение на Азове: ЕС усилил санкции против РФ

Депутаты Европарламента утвердили резолюцию об усилении санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Европарламент подготовил проект резолюции, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море, сообщает журналист Рикард Йозвяк.

В документе есть пункт о создании должности специального посланника ЕС по оккупированному Крыму и Донбассу.

В его юрисдикцию будет включена также ситуация в Азовском море.

Читайте: Россия стянула в Азовское море более 120 кораблей и катеров

При этом евродепутатов беспокоит, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории и превратит Азовское море во внутреннее озеро.

Президент Петр Порошенко уже отреагировал на принятие резолюции Европарламента.

– Русский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества.

Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать “ползучей аннексии” Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства, – добавил он.

К слову, дестабилизирующее поведение РФ в Азовском море тревожит страны-члены НАТО. Альянс держит проблему агрессии России в своем поле зрения.

Фото: Paulgrecaud/Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ЄС санкції
Убийство Хашкаджи: Европарламент требует оружейное эмбарго для Саудовской Аравии
Два зашли, один – на подходе: в Азов перекинуты новые корабли РФ
Військовий корабель
В США сказали, как Украина должна ответить на агрессию в Азовском море
Россия стянула в Азовское море более 120 кораблей и катеров
Україна ЄС
ЕС может назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу
Мы занимаемся этой проблемой – Столтенберг об агрессии РФ в Азовском море
НАТО разрабатывает новую технику для противодействия субмаринам РФ
Європарламент
Агрессия РФ на Азове: Европарламент готовит жесткий ответ
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка