Депутаты Европарламента утвердили резолюцию об усилении санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Европарламент подготовил проект резолюции, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море, сообщает журналист Рикард Йозвяк.

В документе есть пункт о создании должности специального посланника ЕС по оккупированному Крыму и Донбассу.

В его юрисдикцию будет включена также ситуация в Азовском море.

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При этом евродепутатов беспокоит, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории и превратит Азовское море во внутреннее озеро.

Президент Петр Порошенко уже отреагировал на принятие резолюции Европарламента.

– Русский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества.

Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать “ползучей аннексии” Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства, – добавил он.

К слову, дестабилизирующее поведение РФ в Азовском море тревожит страны-члены НАТО. Альянс держит проблему агрессии России в своем поле зрения.

Фото: Paulgrecaud/Dreamstime