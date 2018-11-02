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Санкции США против Ирана: черный список расширили на 700 человек

Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка против Ирана.

Об этом сообщает AFP.

Министерств финансов США расширили иранский санкционный список еще на 700 человек.

К слову, сегодня США объявили о восстановлении всех американских санкций против Ирана, которые были сняты в 2015 году после подписания соглашения по иранской ядерной программе.

Это вторая волна санкции после расторжения соглашения о ядерной программе. Первый пакет ограничения начал действовать 7 августа. Также под действие санкций попадут страны, которые помогают Ирану в создании ядерного оружия.

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