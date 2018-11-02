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США возобновляют санкции против Ирана

США объявили о восстановлении всех американских санкций против Ирана, которые были сняты в 2015 году после подписания соглашения по иранской ядерной программе.

Санкции начнут действовать в понедельник, 5 ноября, сообщает Reuters.

Однако отмечается, что США сделают исключение для 8 стран и позволят им на некоторое время продлить импорт иранской нефти.

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео не уточнил список стран, которые также попадут под действие санкций, но добавил, что Европейский Союз не станет исключением.

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Под санкции попадут судоходные, финансовые и энергетические отрасли Ирана.

К слову, это вторая волна санкции после расторжения соглашения о ядерной программе. Первый пакет ограничения начал действовать 7 августа. Также под действие санкций попадут страны, которые помогают Ирану в создании ядерного оружия.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе и возобновят санкции против Ирана.

Фото: unsplash

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