Россия не выполняет критерии по закону о химоружии, из-за чего США переходят к запуску второго пакета санкций.

По словам представителя Госдепартамента США Дэвида Теслера, “драконовские санкции” (неофициальное название. Ред.) будут введены против РФ из-за невыполнения закона о химическом оружии, пишет Русская служба BBC.

Ранее из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери США ввели первый пакет мер против России.

Условиями для исключения второго пакета санкций было то, что Москва за 90 дней отчитается об отравлении Скрипалей и предоставит гарантии того, что химическое оружие больше не будет производиться и применяться Россией.

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Именно эти условия не были выполнены Москвой, из-за чего США запускают механизм введения новых санкций.

– Закон не предусматривает обязательного вступления санкций в силу сегодня, – пояснили в Госдепе.

Напомним, 27 августа заработал первый пакет санкций США против России из-за дела Скрипалей.