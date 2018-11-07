Человечество создало целую индустрию по выпуску пластика. Он окружает нас буквально везде. В наших домах, автомобилях, остановках и в магазинах. Все упаковки, пакеты, бутылки производятся из пластика. Но то, что так упрощает нам жизнь, уже работает против нас.

Ни одна страна в мире не обходится без пластика. Вы когда-нибудь задумывались, куда все это девается?

А вот куда. Японские ученые сделали невероятные снимки. Дно Марианской впадины в Тихом океане, глубокая точка планеты. Полиэтиленовые пакеты лежат на глубине десяти тысяч метров.

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Весь этот пластик не остается просто пейзажем. Снимки мертвого кита на побережье Испании облетели мир. Причина смерти шокировала ученых. Из желудка получили почти тридцать килограммов пакетов, канистр и веревки. Животные воспринимают все это за еду.

Ежегодно из-за загрязнения пластиком морей и океанов умирает около миллиона птиц и более 100 тыс. животных.

Почти 40 стран уже отказались от пластиковых пакетов. В Евросоюзе пошли еще дальше. Опасность от пластика там поставили в один ряд с военной угрозой.

Ученые предупреждают, Черное море через 15 лет может превратиться в свалку.

Мало кто задумывается: даже покупая обычную пластиковую посуду, вы сильно рискуете.

Уменьшить использование полиэтиленовых пакетов в торговых сетях, решили пока только в Киеве. За это проголосовали городские депутаты. Но, как выяснилось, с оговоркой – это лишь рекомендация. Никто никого не обязывает.

Доцент Сумского аграрного университета Дмитрий Бидюк придумал биопакеты. Они сделаны из компонентов, которые есть в растениях и водорослях. И разлагаются за месяц, без всякого вреда окружающей среде.

Ученые из многих стран взялись спасать планету. Дело теперь за чиновниками и бизнесом. Что они выберут – быстрые прибыли или борьбу за чистую окружающую среду.

К слову, пластиковые бутылки вызывают рак – ученые.