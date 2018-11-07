Людство створило цілу індустрію з випуску пластику. Він оточує нас буквально скрізь. В наших будинках, автомобілях, зупинках і у магазинах. Усі упаковки, пакети, пляшки виробляються з пластику. Але те, що так спрощує нам життя, вже працює проти нас.

Жодна країна в світі не обходиться без пластику. Ви коли-небудь замислювались, куди все це дівається?

А ось куди. Японські вчені оприлюднили неймовірні знімки. Дно Маріанської западини у Тихому океані, найглибша точки планети. Поліетиленові пакети лежать на глибині десяти тисяч метрів.

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Весь цей пластик не залишається просто пейзажом. Знімки мертвого кита на узбережжі Іспанії облетіли світ. Причина смерті шокувала вчених. Зі шлунку дістали майже тридцять кілограмів пакетів, каністр та мотузки. Тварини сприймають все це за їжу.

Щороку через забруднення пластиком морів та океанів помирає близько мільйона птахів і понад 100 тис. тварин.

Майже 40 країн вже відмовилися від пластикових пакетів. В Євросоюзі пішли ще далі. Небезпеку від пластику там поставили в один ряд із військовою загрозою.

Учені попереджають, Чорне море за 15 років може перетворитися на сміттєзвалище.

Мало хто замислюється: навіть купуючи звичайний пластиковий посуд, ви сильно ризикуєте.

Зменшити використання поліетиленових пакетів в торговельних мережах, вирішили поки що тільки в Києві. За це проголосували міські депутати. Але, з’ясувалося, з приміткою – це лише рекомендація. Ніхто нікого не зобов’язує.

Доцент сумського аграрного університету Дмитро Бідюк вигадав біопакети. Вони зроблені з компонентів, які є в рослинах та водоростях. Та розкладаються за місяць, без жодної шкоди довкіллю.

Вчені з багатьох країн взялися рятувати планету. Справа тепер за чиновниками та бізнесом. Що вони виберуть – швидкі прибутки чи боротьбу за чисте довкілля.

До слова, пластикові пляшки викликають рак – вчені.