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Кресло Стивена Хокинга продали за $393 тыс.

Аукционный дом Christie’s продал одно из кресел британского ученого Стивена Хокинга почти за 300 тыс. фунтов – это $393 тыс., а копию его диссертации – за 585 тыс. фунтов ($767 тыс.).

Выручка от продажи кресла уйдет в фонд Стивена Хокинга и Ассоциацию болезней двигательного нейрона, сообщает Associated Press.

Первоначально за кресло планировали выручить до $19,5 тысяч.

Стартовая цена одной из пяти копий докторской диссертации ученого на тему Свойства расширяющихся вселенных составляла $195 тысяч.

Напомним, в октябре аукционный дом Christie’s объявил о продаже 22 позиций, среди которых докторская диссертация о происхождении Вселенной британского ученого Стивена Хокинга и одно из его кресел.

Британский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет.

Фото: Getty Images

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