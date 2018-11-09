Аукціонний будинок Christie’s продав одне з крісел британського вченого Стівена Хокінга майже за 300 тис. фунтів – це $393 тис., а копію його дисертації – за 585 тис. фунтів ($767 тис.).

Виручка від продажу крісла піде у фонд Стівена Хокінга та до Асоціації хвороб рухового нейрона, повідомляє Associated Press.

Спочатку за крісло планували виручити до $19,5 тисяч.

Стартова ціна однієї з п’яти копій докторської дисертації вченого на тему Властивості всесвітів, що розширюються складала $195 тисяч.

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Нагадаємо, у жовтні аукціонний будинок Christie’s оголосив про продаж 22 позицій, серед яких докторська дисертація про походження Всесвіту британського вченого Стівена Хокінга і одне з його крісел.

Британський фізик-теоретик і популяризатор науки, професор Стівен Хокінг помер 14 березня у віці 76 років.

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