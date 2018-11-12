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Пожар в Калифорнии: дома звезд за миллионы долларов до и после

Джерард Батлер поделился ужасной фотографией своего дома в Малибу, показывая, что он полностью разрушен пожаром Вулси.

Джерард Батлер потерял свой дом из-за пожара Вулси. На фото, которые он выложил в соцсетях, видно, какой силы был пожар. От дома актера не так много осталось: металлическая рама и лестница.

Еще обиднее за Батлера становится, когда вспоминаешь, как выглядел его дом до пожара.

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Пожар в Калифорнии: дома звезд за миллионы долларов до и после / 16 фотографий

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Пожар также уничтожил дом певца Робина Тика в Малибу.

Фото: Instagram/robinthicke

Вот как он выглядел, когда стоил несколько миллионов долларов.

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Пожар в Калифорнии: дома звезд за миллионы долларов до и после / 5 фотографий

К слову, ранее власти приказали эвакуацию Малибу из-за стремительного движения Вулси к Тихому океану. Из-за угрозы пожаров были вынуждены покинуть свои дома такие звезды как: Уилл Смит и его семья, Шер, Леди Гага, сестры Кардашьян, Гильермо дель Торо и другие.

Фото: gbutler.ru

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