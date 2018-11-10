В США в Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Погибло 9 человек, 35 людей пропало без вести.

Сейчас идет эвакуация, 150 тысяч людей были вынуждены покинуть родные дома.



Пожар в Калифорнии: эвакуировали Ким Кардашьян и Леди Гагу, сгорели тысячи домов / 2 фотографии

Более 6,7 тысяч домов и предприятий уничтожил огонь. Площадь возгорания составляет 8 тысяч гектаров, огонь практически полностью испепелил город Парадайс. Огонь распространился дальше и задел Лос-Анджелес и популярный курорт Малибу.



Пострадали дома знаменитостей. У семьи Ким Кардашьян был всего лишь час, чтобы собрать вещи и покинуть особняк.

– Они эвакуируют всех прямо сейчас из всех наших домов, – написала она и поделилась фото в Instagram.

Также старшей сестре Ким Кардашян Кортни пришлось в срочном порядке покинуть дом ради безопасности.

Семейство Кардашьян-Дженнер не единственные, кто пострадал от лесных пожаров. Под угрозой оказался дом Леди Гаги. Певица в это время как раз была на премии Patron of the Artists Awards.

– Многие из вас задаются вопросом, не загорелся ли мой дом. Но все, что мы можем сделать, это молиться вместе и друг за друга, -написала Гага в соцсетях.

Шер также выразила свое беспокойство, написав:

– Я переживаю за свой дом, но я ничего не могу сделать.

А вот особняк режиссера фантастического боевика Доктор Стрэндж Скотта Дерриксона сгорел.

Мы потеряли наш дом, но мы все в безопасности, и это главное, – написал он в соцсетях.

Огонь уничтожил и особняк реалити-шоу Холостяк и ранчо Paramount, сгорели все декорации фильма Мир Дикого Запада.



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Отмечается, что это самые разрушительные пожары за всю историю Калифорнии. Год назад из-за пожаров в Калифорнии, спровоцированных сильным ветром, были эвакуированы сотни тысяч человек.

ФОТО: woolseyfireupdates/instagram; Getty Images