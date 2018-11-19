Проект соглашения о Brexit, предложенный Великобританией, поддержали 27 министров стран Евросоюза.
Координатор переговоров о Brexit Мишель Барнье сообщил, что Совет ЕС в целом одобрил текст соглашения о выходе Великобритании из ЕС, передает Интерфакс.
Он отметил, что достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное, но еще необходимо определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода.
– Это соглашение дает возможность упорядоченного выхода, который в интересах всех. Он позволит открыть путь к амбициозному партнерству, – отметил Барнье.
Переходный период Brexit должен длиться с 30 марта 2019 года до 21 декабря 2020 года.
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На днях после затянувшегося обсуждения предварительный проект соглашения по Brexit утвержден Кабмином Великобритании.
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