Проект соглашения о Brexit, предложенный Великобританией, поддержали 27 министров стран Евросоюза.

Координатор переговоров о Brexit Мишель Барнье сообщил, что Совет ЕС в целом одобрил текст соглашения о выходе Великобритании из ЕС, передает Интерфакс.

Он отметил, что достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное, но еще необходимо определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода.

– Это соглашение дает возможность упорядоченного выхода, который в интересах всех. Он позволит открыть путь к амбициозному партнерству, – отметил Барнье.

Переходный период Brexit должен длиться с 30 марта 2019 года до 21 декабря 2020 года.

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На днях после затянувшегося обсуждения предварительный проект соглашения по Brexit утвержден Кабмином Великобритании.

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