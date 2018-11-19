PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Угода про Brexit готова: країни ЄС підтримали проект/

Соглашение о Brexit готово: страны ЕС поддержали проект

Проект соглашения о Brexit, предложенный Великобританией, поддержали 27 министров стран Евросоюза.

Brexit

Координатор переговоров о Brexit Мишель Барнье сообщил, что Совет ЕС в целом одобрил текст соглашения о выходе Великобритании из ЕС, передает Интерфакс.

Он отметил, что достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное, но еще необходимо определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода.

– Это соглашение дает возможность упорядоченного выхода, который в интересах всех. Он позволит открыть путь к амбициозному партнерству, – отметил Барнье.

Переходный период Brexit должен длиться с 30 марта 2019 года до 21 декабря 2020 года.

Читайте: 700 тыс. человек митинговали в Лондоне за новый референум по Brexit

На днях после затянувшегося обсуждения предварительный проект соглашения по Brexit утвержден Кабмином Великобритании.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Brexit
Выход Великобритании из ЕС могут продлить – СМИ
Еммануель Макрон
Наша сила – в единстве! Маркон обратился к странам ЕС
Арьев: ЕС может применить санкции против Венгрии
Кредит ЕС на €1 млрд: Порошенко подписал соглашение
Отравление Скрипаля: как Петров и Боширов проникли в Великобританию
Тереза Мей
Отставка Терезы Мэй: в Великобритании собрали достаточно голосов – СМИ
Эко-автобусы и фильтры на вокзале: как в Великобритании очищают воздух
5 часов обсуждений: Лондон одобрил соглашение по Brexit
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка