Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit.

Несколько сотен тысяч человек участвуют в демонстрации в Лондоне, выступая за проведение властями Британии повторного референдума по вопросу условий выхода страны из ЕС, сообщает в субботу газета Guardian.

По данным организаторов демонстрации, это стало самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit: на улицы британской столицы вышли более 700 тыс. человек.

Толпы людей прошли территорию Гайд-парка, Даунинг-стрит и заканчивают шествие возле парламента страны. Участники призывают правительство Британии провести еще один референдум об условиях выхода Лондона из ЕС.

Thousands are out in the streets of London demanding a #PeoplesVote on the final Brexit deal as EU talks stall. pic.twitter.com/Ygqa6Y9Ulb — Al Jazeera English (@AJEnglish) 20 октября 2018 г.

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Как известно, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Пока что дипломаты не могут прийти к согласию по поводу выполнения решения.

Фото: Twitter/ LotteLeicht1