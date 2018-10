Несколько сотен тысяч человек участвуют в демонстрации в Лондоне, выступая за проведение властями Британии повторного референдума по вопросу условий выхода страны из ЕС, сообщает в субботу газета Guardian.

По данным организаторов демонстрации, это стало самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit: на улицы британской столицы вышли более 700 тыс. человек.

Толпы людей прошли территорию Гайд-парка, Даунинг-стрит и заканчивают шествие возле парламента страны. Участники призывают правительство Британии провести еще один референдум об условиях выхода Лондона из ЕС.

Thousands are out in the streets of London demanding a #PeoplesVote on the final Brexit deal as EU talks stall. pic.twitter.com/Ygqa6Y9Ulb

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 20 октября 2018 г.