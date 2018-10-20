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700 тыс. человек митингуют в Лондоне за новый референум по Brexit

Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit.

Несколько сотен тысяч человек участвуют в демонстрации в Лондоне, выступая за проведение властями Британии повторного референдума по вопросу условий выхода страны из ЕС, сообщает в субботу газета Guardian.

По данным организаторов демонстрации, это стало самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit: на улицы британской столицы вышли более 700 тыс. человек.

Толпы людей прошли территорию Гайд-парка, Даунинг-стрит и заканчивают шествие возле парламента страны. Участники призывают правительство Британии провести еще один референдум об условиях выхода Лондона из ЕС.

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Как известно, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Пока что дипломаты не могут прийти к согласию по поводу выполнения решения.

Фото: Twitter/ LotteLeicht1

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