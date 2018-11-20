Экологов ужаснула находка в животе кашалота, труп которого нашли на берегу в Индонезии.

В Индонезии на берегу нашли мертвого кашалота. То, что было обнаружено в желудке кита, шокировало экологов.

Как оказалось, за свою жизнь животное съело 115 стаканчиков, 4 бутылки, 25 пакетов и два шлепанца. Весь этот мусор был произведен из пластика, сообщает ВВС.

Экологи не спешат назвать попадание пластика в желудок кита причиной его смерти. Тем не менее, эксперты называют находку ужасной.

Количество пластика в желудке кита ужасает. Фото: twitter.com/WWF_ID

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В докладе WWF отмечается, что проблема загрязнения планеты пластиковым мусором может ухудшится в три раза за десятилетие.

Напомним, ученые определили, что бутылки, изготовленные из пластика, вызывают рак.

Фото: twitter.com/WWF_ID