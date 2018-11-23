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Факти / Світ / У США двоє підлітків викрали літак/

В США двое подростков угнали самолет

В США в городе Дженсен на востоке штата Юта двое подростков украли небольшой самолет и пролетели на нем 24 км.

Приземлились они в аэропорту Вернал. Об этом передает Associated Press. Мальчикам 14 и 15 лет.

Они были арестованы в аэропорту. Сейчас они находятся в следственном изолятори, куда их доставили полицейские.

Причина такого поступка подростков не уточняется.

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К слову, горной коммуне Йокмокк на севере Швеции семейная пара альпинистов-любителей вызвали вертолет из-за усталости женщины. Туристы отдали 30 тысяч крон (более $3,5 тысячи) за то, чтобы не спускаться с горы на своих ногах.

А в Стерлитамаке (РФ) местный предприниматель прилетел домой пообедать на вертолете.

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