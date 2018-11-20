В Москве самолет, вылетавший из аэропорта Шереметьево в Афины, на взлетно-посадочной полосе насмерть сбил мужчину.
Об этом в комментарии ТАСС сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.
По ее словам, в 20.10 по московскому времени экипаж сообщил о столкновении самолета с неизвестным предметом.
– По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине, – уточнила Захаренкова.
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Она сказала, что личность погибшего установлена, сейчас СК и прокуратура проводят проверки.
Предварительно известно, что самолет при взлете одной из стоек шасси смертельно травмировал 25-летнего мужчину.
К слову, недавно над Канадой в небе столкнулись два самолета.
Фото: Международный аэропорт Шереметьево
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