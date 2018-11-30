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Агрессия РФ в Керченском проливе: Сенат США принял резолюцию

Американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, в которой осуждают агрессивные действия России в Керченском проливе.

В ответ на агрессию РФ в Керченском проливе Сенат США принял резолюцию, текст которой опубликован на сайте верхней палаты американского Конгресса.

В документе осуждаются провокационные действия России против украинского флота, а также содержится призыв к Москве немедленно вернуть захваченные корабли ВМС Украины – Бердянск, Никополь и Яны Капу, и освободить заключенных моряков.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Сенаторы также призывают международное сообщество объединиться в оппозиции к действиям Российской Федерации, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающего все страны.

Все резолюции Конгресса носят декларативный характер, но служат сигналом к действиям для президента США Дональда Трампа.

Ранее в Госдепе заявили, что отменой встречи на саммите G20 Дональд Трамп дал Владимиру Путину мощный сигнал, что России грозит изоляция, если она не освободит украинские корабли, захваченные в Керченском проливе.

Фото: dreamstime.com

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