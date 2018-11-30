Отменой встречи на саммите G20 Дональд Трамп дал Владимиру Путину мощный сигнал, что России грозит изоляция, если она не освободит украинские корабли, захваченные в Керченском проливе.

Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино прокомментировал решение президента США не встречаться на саммите лидеров G20 в Аргентине, сообщается на сайте Госдепа.

По его словам, твиты Трампа были совершенно ясны – Россия должна вернуть украинских моряков и корабли, то есть это был мощный сигнал Москве.

Палладино также уточнил, что этим сигналом США хотели передать российским властям, что в противном случае им грозит изоляция, к тому же международные партнеры солидарно отреагировали на инцидент в Керченском проливе.

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Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

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