PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Депутати Європарламенту вимагають нові санкції проти РФ/

Депутаты Европарламента требуют новые санкции против РФ

97 депутатов Европейского парламента обратились с просьбой ввести новые санкции против России.

97 депутатов Европарламента обратились с просьбой к высокому представителю ЕС Федерике Могерини и ко всем европейским правительствам ввести дополнительные санкции против РФ.

Об этом сообщила Миссия Украины при ЕС на странице в Facebook.

Евродепутаты подчеркнули в письме, что агрессия России не может оставаться без ответа.

Читайте: ЕС должен готовить новые санкции против РФ – евродепутат

Они также отметили, что агрессия России в Азовском море свидетельствует не только о вопиющем нарушении международных норм и соглашений, но и о прямой угрозе мировой безопасности.

Ранее Факты ICTV писали, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержит санкции против РФ из-за конфликта в Азовском море.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Агрессия РФ на Азове: Венгрия стала на сторону Украины
Железная кровать и камера 1,5 на 2 метра: СМИ об условиях содержания украинских моряков
Спектакль или глупость. Как переговоры россиян во время атаки на Азове попали в сеть
Украина готовит зеркальные меры в ответ на атаку РФ на Азове
В Одесской области усилят меры безопасности
Украина запретила въезд россиянам-мужчинам 16-60 лет
Зеркальные меры. Гройсман предложил задерживать корабли РФ
ЕСПЧ требует от РФ отчет по пленным украинским морякам
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка