97 депутатов Европейского парламента обратились с просьбой ввести новые санкции против России.
97 депутатов Европарламента обратились с просьбой к высокому представителю ЕС Федерике Могерини и ко всем европейским правительствам ввести дополнительные санкции против РФ.
Об этом сообщила Миссия Украины при ЕС на странице в Facebook.
Евродепутаты подчеркнули в письме, что агрессия России не может оставаться без ответа.
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Они также отметили, что агрессия России в Азовском море свидетельствует не только о вопиющем нарушении международных норм и соглашений, но и о прямой угрозе мировой безопасности.
Ранее Факты ICTV писали, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержит санкции против РФ из-за конфликта в Азовском море.
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