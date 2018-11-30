97 депутатов Европейского парламента обратились с просьбой ввести новые санкции против России.

97 депутатов Европарламента обратились с просьбой к высокому представителю ЕС Федерике Могерини и ко всем европейским правительствам ввести дополнительные санкции против РФ.

Об этом сообщила Миссия Украины при ЕС на странице в Facebook.

Евродепутаты подчеркнули в письме, что агрессия России не может оставаться без ответа.

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Они также отметили, что агрессия России в Азовском море свидетельствует не только о вопиющем нарушении международных норм и соглашений, но и о прямой угрозе мировой безопасности.

Ранее Факты ICTV писали, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержит санкции против РФ из-за конфликта в Азовском море.

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