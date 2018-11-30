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Факти / Світ / ЄС має готувати нові санкції проти РФ - євродепутат/

ЕС должен готовить новые санкции против РФ – евродепутат

Европейский Союз уже сейчас должен готовиться к введению новых санкций против России.

Евродепутат Ребекка Хармс заявила, что ЕС уже сейчас должен начать подготовку к введению новых санкций против Российской Федерации, передает Громадське.

По ее словам, по меньшей мере Германии стоит перестать заниматься российским газопроводом Северный поток-2, или заморозить проект.

Это могло бы стать первым шагом для введения новых санкций в ответ на агрессию РФ в Азовском море.

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К слову, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала введение новых санкций против России из-за ее агрессивных действий в Керченском проливе.

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