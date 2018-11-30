PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Трамп не поздоровался с Путиным на саммите G20/

Трамп не поздоровался с Путиным на саммите G20

Во время фотосета на G20 в Аргентине президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп даже не поприветствовали друг друга.

Встретились главы государств во время традиционной фотосессии перед началом пленарного заседания на G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина), пишет Интерфакс – Украина.

Президент России Владимир Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше главы США Дональда Трампа, который просто прошел мимо.

Читайте: Не понравился перевод: Трамп выбросил приемник на саммите G20

После чего все лидеры G20 отправились на первое пленарное заседание.

Путин шел одним из первых, Трамп следовал на расстоянии от него.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за технических неполадок с самолетом канцлер Германии Ангела Меркель пропустит открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка