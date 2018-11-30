Во время фотосета на G20 в Аргентине президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп даже не поприветствовали друг друга.

Встретились главы государств во время традиционной фотосессии перед началом пленарного заседания на G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина), пишет Интерфакс – Украина.

Президент России Владимир Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше главы США Дональда Трампа, который просто прошел мимо.

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После чего все лидеры G20 отправились на первое пленарное заседание.

Путин шел одним из первых, Трамп следовал на расстоянии от него.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за технических неполадок с самолетом канцлер Германии Ангела Меркель пропустит открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Фото: dreamstime.