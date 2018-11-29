Премьер-министр Владимир Гройсман и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили экономическое сотрудничество стран и усиление санкций против РФ.

Во время встречи премьер-министра Владимира Гройсмана и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера обсуждалось усиление санкций против РФ, ответы на российскую агрессию в Азовском море и экономическое сотрудничество стран, сообщает Правительственный портал.

Кроме того, политики коснулись и российского проекта Северный поток-2.

Гройсман заявил, что Германии не нужно верить любым гарантиям и обещаниям Москвы, ведь она уже не раз доказывала, что склонна к шантажу для влияния на политическую ситуацию.

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Премьер-министр добавил, что Германии лучше отдать предпочтение Украине в вопросе транзита газа, ведь наша страна является более надежной.

К слову, в Польше считают, что запуск российского проекта Северный поток-2 несет военную угрозу для Украины.

Фото: Правительственный портал