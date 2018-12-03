PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Катар виходить з ОПЕК/

Катар выходит из ОПЕК

Катар покинет Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом заявил министр энергетики и промышленности страны Мохаммед Салех Аль-Сада, сообщает Bloomberg.

Катар выйдет из Организации стран экспортеров нефти уже с 1 января 2019 года.

Это решение министр объяснил тем, что Катар решил пересмотреть свою роль на мировом рынке, а также свою долгосрочную стратегию.

Читайте: Снизьте цену немедленно! Трамп требует от ОПЕК снизить цены на нефть

К слову, 18 ноября агентство Bloomberg утверждало, что ОПЕК потеряла контроль над нефтяным рынком, и теперь мировые цены на нефть контролируют три человека — президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трампи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Напомним, в ОПЕК, кроме Катара, входят еще 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Почему рухнули цены на нефть и когда в Украине подешевеет бензин
Ниже $62: резкий обвал цен на нефть
Новые санкции США: Россию наказали за поставки нефти в Сирию
РФ планирует остановить поставки нефтепродуктов в Украину
Ниже $73: рекордное падение цен на нефть
Катар ввел безвиз с Украиной
120 млн тонн: запасы нефти в Украине и почему ее не добывают
Можлива дестабілізація в Саудівській Аравії: як це вплине на світову економіку та ціни на нафту
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка