Катар покинет Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом заявил министр энергетики и промышленности страны Мохаммед Салех Аль-Сада, сообщает Bloomberg.

Катар выйдет из Организации стран экспортеров нефти уже с 1 января 2019 года.

Это решение министр объяснил тем, что Катар решил пересмотреть свою роль на мировом рынке, а также свою долгосрочную стратегию.

К слову, 18 ноября агентство Bloomberg утверждало, что ОПЕК потеряла контроль над нефтяным рынком, и теперь мировые цены на нефть контролируют три человека — президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трампи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.



Напомним, в ОПЕК, кроме Катара, входят еще 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

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