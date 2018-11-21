Какие причины падения цен на нефть, что будет дальше и почему в Украине не скоро подешевеет бензин – в материале Фактов ICTV.

Вчера весь мир взволновало резкое падение цен на нефть. Самый низки порог на лондонской бирже ICE Futures был зафиксирован на уровне $61,91 за баррель Brent, хотя до этого держался на уровне $66,28.

Столь низкое падение фиксировалось лишь в феврале 2018 года.

До сегодня цена на нефть выросла до $63,73, но еще достаточно рано говориться о полном восстановлении стоимости.

Почему цены на нефть полетели вниз

– Начнем с того, что цены на нефть изначально достаточно завышенные. Стоимость за баррель не должна превышать $50. При такой цене нефтеперерабатывающие страны могут получать необходимую рентабельность, – отмечает эксперт по энергетике Сергей Дяченко.

Также, по словам эксперта, цены на нефть сейчас достаточно сильно зависят от политической ситуации в мире.

Главной предпосылкой к снижению цены является увеличение поступлений нефти на рынок. С чем это связанно? Венесуэла за последние пару лет почти вдвое снизила производство. У Ирана покупать нефть страны не могут из-за угрозы американских санкций.

Накануне Минфин США даже ввел санкции против двух российских компаний: Global Vision Group и Промсырьеимпорта. Ведомство уверено, что эти юридические лица являются посредникам в поставках иранской нефти в Сирию.

Такое расположение дел могло бы вызвать дефицит сырья на рынке и цены бы полезли вверх. Поэтому США обращается с просьбой к Саудовской Аравии о повышении добычи.

И так, США и Саудовская Аравия повышают добычу нефти, что и приводит к снижению цены.

К слову, президент США не раз призывал ОПЕК прекратить завышать цены.

ОПЕК – международная организация, в которую входят нефтедобывающие страны. Организация занимается контролем квот на добычу нефти. Список стран участниц: Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

Однако, когда Соединенные Штаты вводили санкции против Ирана, сделали исключение для 8 стран. Им разрешили на определенный период покупать нефть у Ирана, пока не будет найдена альтернатива. Саудовская Аравия не была готова к такому раскладу, поэтому власти выразили недовольство по отношению к действиям США.

В свою очередь, РФ тоже повышает добычу нефти. В результате стабилизировать цены на уровне $80 не удалось. Более того, стоимость нефти за баррель упала до $63.

Дело в том, что сейчас цены на нефть в основном зависят от стран ОПЕК. Однако США не хочет позволять им идти на снижение добычи. Это может повысить стоимость нефти, что невыгодно для Соединенных Штатов, ведь это повлияет не лучшим образом на рост их экономики.

Да и в целом, если цена на нефть превысит $85, то это может вызвать определенные угрозы для мировой экономики.

Кроме того, Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение стоимости и призвал продолжать такую тенденцию.

Когда в Украине подешевеет бензин

Конечно, Украина не может оставаться в стороне международных топливных баталий. Однако, снизится ли стоимость бензина на заправках, после резкого падения цен на нефть, зависит от целого ряда условий.

– Во-первых, говорить, подешевеет ли топливо в Украине пока рано. Хотя, если подобная тенденция в мире сохранится на протяжении квартала (3 месяца. – Ред.), то цены на бензин поползут вниз. Падение может достигать до 25%. Однако такое возможно, если украинские монополисты не станут этому преграждать, – рассказывает эксперт Сергей Дяченко.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина имеет значительные запасы нефти – 120 млн тонн. И это только официальные запасы. По оценкам геологов, у нас миллиардные перспективы. Нарастить добычу можно за счет новых технологий и иностранных инвестиций.

Фото: Dreamstime.com

Евгения Шапоренко