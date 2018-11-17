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Факти / Україна / Помпео: США - найбільший друг України у боротьбі з агресією РФ/

Помпео: США – самый большой друг Украины в борьбе с агрессией РФ

США являются самым большим союзником Украины в борьбе против гибридной агрессии России.

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США – друг Украины в противостоянии агрессии РФ. Соединенные Штаты будут помогать Украине в этой нелегкой борьбе, сообщает пресс-служба Государственного департамента Америки.

США также засудили действия России в Азовском море, которые создают угрозы безопасности и могут привести к негативным экономическим, экологическим и социальным последствиям в регионе.

– Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность поддержанию санкций против России в связи с ее агрессией против Украины, пока Россия не выполнит полностью Минские соглашения и не вернет Крым под украинский контроль, – говорится в сообщении.

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Россию призвали освободить всех украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на ее территории, а также засудили проведение фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса.

К слову, с помощью “выборов” на Донбассе Россия пытается легитимизировать псевдореспублики “ЛНР” и “ДНР”.

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