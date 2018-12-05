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Словакия выслала российского дипломата за шпионаж

Словакия 22 ноября выслала сотрудника посольства РФ из-за подозрения в шпионаже.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, ссылаясь на информацию военной разведки, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о дипломате из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии.

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– Он был объявлен персоной нон грата, поскольку занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО, – уточнил Пеллегрини, добавив, что российский дипломат покинул страну в течение 48 часов.

В посольстве РФ от комментариев отказались.

Напомним, в ноябре в Австрии поймали двух российских шпионов.

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