PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Шпионский скандал обрушил рубль и акции российских компаний/

Шпионский скандал обрушил рубль и акции российских компаний

Рубль, акции российских компаний и государственные облигации России резко подешевели из-за очередного хакерского скандала.

Вчера доллар на Московской бирже подорожал на 1 рубль 19 копеек, впервые за две недели перевалив за отметку 67 рублей. За евро платят более 77 рублей.

Акции Сбербанка упали на 4,5%, а биржевой индекс РТС потерял почти 3%.

Облигации российского правительства установили месячный рекорд дешевизны.

А причиной обвала стало массовое разоблачение управляемых Кремлем российских хакеров и их подготовки новых массовых кибератак по миру.

С такими сообщениями накануне выступили сразу три страны – Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты – и пригрозили Москве новыми санкциями.

Читайте: Ответственно ГРУ: Канада обвинила Россию в кибератаках

Напомним, ранее курс доллара относительно рубля достиг пикового значения.

Фото: Vitaly Iskakov/Dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка