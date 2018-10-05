Рубль, акции российских компаний и государственные облигации России резко подешевели из-за очередного хакерского скандала.

Вчера доллар на Московской бирже подорожал на 1 рубль 19 копеек, впервые за две недели перевалив за отметку 67 рублей. За евро платят более 77 рублей.

Акции Сбербанка упали на 4,5%, а биржевой индекс РТС потерял почти 3%.

Облигации российского правительства установили месячный рекорд дешевизны.

А причиной обвала стало массовое разоблачение управляемых Кремлем российских хакеров и их подготовки новых массовых кибератак по миру.

С такими сообщениями накануне выступили сразу три страны – Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты – и пригрозили Москве новыми санкциями.

Читайте: Ответственно ГРУ: Канада обвинила Россию в кибератаках

Напомним, ранее курс доллара относительно рубля достиг пикового значения.

Фото: Vitaly Iskakov/Dreamstime.com