Российские банки находятся под угрозой отключения от платежной системы SWIFT из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, передает Голос Америки.

По его словам, западные союзники, как одну из санкционных мер, рассматривают вариант отключения банков РФ от международной платежной системы SWIFT.

– Люди называют это ядерной опцией. Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот, – заявил Волкер.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

SWIFT – это международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Она создана по бельгийскому законодательству, а штаб-квартира находится в Брюсселе. Ежегодно через систему проход около 4 млрд платежей. Членами SWIFT являются около 10 тыс. организаций.

Ранее Факты ICTV писали, что ситуация в Азовском море может привести к усилению санкций против России со стороны США и Европы.

Фото: Wrightstudio | Dreamstime.com