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Достойная идея: Волкер заговорил о новых санкциях против РФ

Ситуация в Азовском море может привести к усилению санкций против России со стороны США и Европы.

На ситуацию в Керченском проливе, во время которой Россия атаковала и захватила украинские корабли, США и Европа могут ответить усилением санкций против агрессора.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Интерфакс-Украина.

– Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усиление существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим.

Представитель Госдепа призвал Москву освободить украинских военных моряков, которых “безосновательно атаковали и арестовали в открытых водах”.

Также Волкер напомнил России про Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Спецпредставитель по Украине призвал Кремль восстановить диалог с Киевом на счет документа, подписанного в 2003 году.

Читайте: Россия пытается захватить Азовское море – генсек НАТО

Волкер призывает быть едиными в противостоянии агрессии России.

Напомним, адмирал ВМС ВСУ Игорь Воронченко рассказал Фактам ICTV о подготовке России к атаке в Азовском море.

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