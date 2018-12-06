Ракетный эсминец USS McCampbell ВМС США 5 декабря проплыл в спорных водах Японского моря вблизи залива Петра Великого, бросая вызов чрезмерным морским претензиям России.

Соединенные Штаты имели целью отстоять права на законное использование моря, заявила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел МакМарр в комментарии CNN.

По ее словам, Вашингтон не признает претензии России на водные территории, значительно превышающие 12 миль от российского побережья, гарантированные международным правом.

МакМарр подчеркнула, что США будут плавать везде, где это разрешено международным правом, и это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Она добавила, что Вашингтон не проводил операции по свободе судоходства в этом районе с 1987 года.

Залив Петра Великого является крупнейшей заливом в Японском море, также известной как Восточное море, и является домом как для российского города Владивостока, так и для Тихоокеанского флота ВМФ России.

Ранее стало известно, что после захвата Россией украинских моряков в Керченском проливе США готовятся отправить военный корабль в Черное море.

Фото: U.S. Navy