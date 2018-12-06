PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Відповідь на агресію РФ. США направляють в Чорне море військовий корабель/

Ответ на агрессию РФ. США направляют в Черное море военный корабль

После захвата Россией украинских моряков в Керченском проливе США готовятся отправить военный корабль в Черное море.

Американские военные обратились в Госдеп с просьбой уведомить Турцию о возможных планах захода военного корабля США в Черное море, сообщает CNN со ссылкой сразу на три источники.

Согласно правилам Конвенции Монтре 1936 года, которая регулирует прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы, США обязаны сообщить Турции о возможном заходе военных кораблей в Черное море минимум за 15 дней.

ЧитайтеАгрессия России в Керченском проливе

Представитель Госдепа сказал, что в данном случае Соединенные Штаты действуют в соответствии с условиями Конвенции Монтре, но не стал комментировать характер дипломатической переписки с правительством Турции.

Двое других американских чиновников заявили, что смысл уведомления Турции заключается в том, чтобы предоставить флоту возможность переместить военный корабль в этот район, но это не значит, что будет именно так.

– Наш американский 6-й флот всегда готов ответить там, где есть вызовы, – сказал командор Кайл Рейнс, который руководит военно-морскими операциями США в регионе.

Ранее Россия заявила о проведение учений в Черноморском регионе.

Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Фотоскрин видео CNN

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В МИД РФ пообещали пустить консулов ​​к пленным украинским морякам
Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
Сотрудничество в Азовском море: Украина может разорвать договор с РФ
Когда семьи пленных моряков получат по 100 тыс. грн
Продление военного положения зависит от действий РФ – Полторак
Мобилизации в Украине нет, на сборы пришли в разы больше людей – Полторак
Клинтон обратилась к G7 из-за агрессии РФ на Азове
Госдеп: Атака на Азове показала, что Северный поток-2 – плохая идея
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка