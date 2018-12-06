После захвата Россией украинских моряков в Керченском проливе США готовятся отправить военный корабль в Черное море.

Американские военные обратились в Госдеп с просьбой уведомить Турцию о возможных планах захода военного корабля США в Черное море, сообщает CNN со ссылкой сразу на три источники.

Согласно правилам Конвенции Монтре 1936 года, которая регулирует прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы, США обязаны сообщить Турции о возможном заходе военных кораблей в Черное море минимум за 15 дней.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Представитель Госдепа сказал, что в данном случае Соединенные Штаты действуют в соответствии с условиями Конвенции Монтре, но не стал комментировать характер дипломатической переписки с правительством Турции.

Двое других американских чиновников заявили, что смысл уведомления Турции заключается в том, чтобы предоставить флоту возможность переместить военный корабль в этот район, но это не значит, что будет именно так.

– Наш американский 6-й флот всегда готов ответить там, где есть вызовы, – сказал командор Кайл Рейнс, который руководит военно-морскими операциями США в регионе.

Ранее Россия заявила о проведение учений в Черноморском регионе.

Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Фото: скрин видео CNN