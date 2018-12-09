Из-за коррупционных схем мировая экономика теряет $2,6 трлн ежегодно.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что коррупционные схемы приводят к тому, что мировая экономика теряет около 5% ВВП, а это $2,6 трлн, передает центр новостей ООН.

По его словам, коррупция существует и в богатых, и в бедных странах. Во всем мире ежегодный объем взяток составляет примерно $1 трлн.

– Коррупция является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов, – сказал Гуттереш.

Он добавил, что из-за этого происходит больше преступлений, поскольку обесценивается верховенство права.

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К слову, в Николаеве правоохранители задержали сотрудника горсовета, который требовал $5 тыс. взятки.