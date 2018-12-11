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Факти / Світ / У ПАРЄ пом'якшили можливі санкції проти Росії/

В ПАСЕ смягчили возможные санкции против России

Если против российской делегации в ПАСЕ возобновят санкции, РФ сможет голосовать за судей ЕСПЧ, генсека и другие руководящие должности СЕ.

Ограничить объем санкций против РФ решили на регламентном комитете ПАСЕ.

Отныне в случае возобновления санкций против России в ПАСЕ, представители Москвы смогут повлиять на выбор судей ЕСПЧ, генсека, президента и других руководителей СЕ, пишет Европейская правда.

В ПАСЕ объясняют решение не лишать права голоса Россию тем, что это создает конфликт с уставом СЕ.

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– Ассамблея не может вмешиваться в исполнение Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека, пояснили в Страсбурге.

Напомним, Россия заявила, что не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год.

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