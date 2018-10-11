Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год.
Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
– Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год, – сказал Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.
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– Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт, – отметил генсек Совета Европы.
Напомним, ранее России поставили ультиматум, связанный с отказом Москвы возобновить платежи в бюджет ПАСЕ.
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