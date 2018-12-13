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Атака на Азове: НАТО усилит военную помощь Украине

Североатлантический альянс передаст украинским военным оборудование для защищенной связи.

НАТО намерено доставить доставить украинским военным оборудование для защищенной связи в ближайшее время.

Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в штаб-квартире Альянса.

Он отметил, что новое оборудование для защищенной связи доставят до конца года.

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Йенс Столтенберг добавил, что этот шаг является одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Азове.

Генеральный секретарь также отметил, что НАТО призывает Россию немедленно освободить пленных моряков и вернуть захваченные корабли.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что НАТО запускает миссию по безопасности в Черном море.

Фото: Jens Stoltenberg

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