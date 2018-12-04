Россия не уважает территориальную целостность Украины и хочет взять под контроль Азовское море, заявил генсек НАТО.

Цель России – захватить Азовское море, используя для этого преступную аннексию Крыма и незаконное строительство керченского моста.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед главами внешнеполитических ведомств Альянса и руководителями МИД Украины и Грузии, пишет УНИАН.

– Теперь она (Россия. – Ред.) пытается это использовать для расширения своего влияния и для того, чтобы взять под контроль Азовское море, – отметил Столтенберг.

Читайте: Агрессия на Азове: Украина объявит о подозрении десяти военным РФ

По его словам, блокируя украинские корабли, Москва нарушает Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

К слову, Столтенберг не увидел оснований для атаки РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.