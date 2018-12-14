Сенат США обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.
Сенат США сегодня проголосовал за прекращение военной поддержки США в войне в Йемене и обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает Associated Press.
Резолюция призывает правительство Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийству.
Сенаторы приняли документ единогласно.
Теперь резолюцию должна одобрить Палата представителей Конгресса США, затем документ отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.Читайте: Планировал оппозиционное движение - обнародована переписка Хашогджи Убийство Хашогджи: Трамп отказался слушать аудиозапись США вводят санкции против 17 человек из-за убийства Хашогджи
Напомним, ранее ЦРУ определило, кто заказчик убийства Хашогджи.
Фото: Mark Wilson/Getty Images