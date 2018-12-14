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Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца

Сенат США обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.

Сенат США сегодня проголосовал за прекращение военной поддержки США в войне в Йемене и обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает Associated Press.

Резолюция призывает правительство Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийству.

Сенаторы приняли документ единогласно.

Теперь резолюцию должна одобрить Палата представителей Конгресса США, затем документ отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

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Напомним, ранее ЦРУ определило, кто заказчик убийства Хашогджи.

Фото: Mark Wilson/Getty Images

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