В ЦРУ пришли к выводу, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи заказал принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салма.

ЦРУ США считает, что принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салма был заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает The Washington Post, посылаясь на свои источники.

В Разведывательном управлении пришли к выводу, что убийство журналиста было бы невозможным без участия принца.

Спецслужбы Турции пришли к такому же заключению. Они считают, что о смерти Хашогджи наследному принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который в день убийства находился в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция).

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К слову, для подозреваемых в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи требуют смертной казни.